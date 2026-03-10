Dal mercato ambulante al punto vendita | apre le porte un nuovo negozio di frutta e verdura

Una famiglia che da anni lavora nel settore del commercio ambulante di frutta e verdura ha inaugurato un nuovo negozio a inizio marzo. Dopo aver operato per anni con bancarelle e furgoni, ora gestisce anche un punto vendita fisso. La novità riguarda esclusivamente l’apertura di questa attività stabile, senza altri dettagli sui motivi o le scelte imprenditoriali.

La famiglia Burzacchi e Vassura che da anni opera nel settore del commercio ambulante alimentare di frutta e verdura, da inizio marzo ha aperto anche un punto vendita. Il negozio, “Da Marisa”, è stato inaugurato a Massa Lombarda in via Vittorio Veneto 119 e verrà gestito da Alice Vassura e dal. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

