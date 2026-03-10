Dal letto alla lettiga | infarto muore 2 giorni dopo La figlia denuncia l’ospedale | Costretta a fare uno sforzo

Una donna di 56 anni è deceduta due giorni dopo un infarto, dopo essere stata trasferita in ospedale. La figlia ha denunciato l’ospedale, riferendo che la madre sarebbe stata costretta a fare uno sforzo per spostarsi dal letto alla lettiga destinata al trasporto in sala operatoria. La tragedia è avvenuta ad Ancona il 10 marzo 2026.

Ancona, 10 marzo 2026 – Se non ci fosse stato lo sforzo di alzarsi dal letto per sdraiarsi sulla lettiga che l'accompagnava in sala operatoria forse la mamma di una 56enne sarebbe ancora viva. Il forte dubbio ha portato la figlia della donna deceduta a sporgere denuncia contro l'ospedale di Torrette ritenendo la struttura e soprattutto il barelliere in servizio quel giorno responsabili della morte di una paziente che dopo una settimana avrebbe compiuto 77 anni, residente a Tolentino ma originaria della Romania. Il decesso dell'anziana risale all'8 luglio del 2018. La figlia, 56 anni, anche lei romena, ha sporto denuncia per omicidio colposo,...