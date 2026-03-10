Dal blitz di Sassari alla forma di Reggio ecco Ferrari | il meglio della 21ª giornata di A

Nella 21ª giornata di Serie A, Ferrari ha attirato l’attenzione con una prestazione importante, mentre il blitz di Sassari e la vittoria a Reggio sono stati tra gli eventi più significativi. La giornata ha visto anche la presenza di un calciatore italiano sotto i riflettori, portando in primo piano diversi protagonisti e momenti chiave del campionato. Un turno ricco di azioni e sorprese che hanno movimentato il torneo.

Al ritorno in campionato dopo la Coppa Italia la Virtus continua a volare alto: il successo a Napoli delle Vu Nere vale il +4 su Brescia, a riposo in questo turno. Procede spedita anche Reggio Emilia, che assesta la sua posizione in zona playoff, mentre riprende a marciare la Reyer, che interrompe la sua striscia negativa uscendo – per un soffio – vittoriosa dal PalaVerde. Treviso resta sola in fondo alla classifica e vede allontanarsi sempre di più la Dinamo, che con il successo ottenuto nell'overtime a Trento aggiunge un mattoncino importante in chiave salvezza: vi raccontiamo tutto il meglio della 21ª giornata di Serie A. GLI ANTICIPI DI SABATO LE PARTITE DI DOMENICA IL PROSSIMO TURNO LA CLASSIFICA AGGIORNATA L'avvio da horror dell'UnaHotels, segnato da sette sconfitte consecutive a inizio campionato, è ormai un ricordo sbiadito.