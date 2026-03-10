Dakar a Parma | 50 anni di raid e leggende vive

A Parma si è appena chiuso il salone Automotoretrò, evento che ha celebrato i 50 anni di Dakar e le leggende del raid. La manifestazione ha attirato appassionati e collezionisti, rafforzando il ruolo della città come punto di riferimento per il motorismo storico. Durante la fiera sono stati esposti veicoli d’epoca e ricordi del celebre rally.

Il salone Automotoretrò si è appena concluso a Fiere di Parma, consolidando la città come capitale del motorismo storico. L'evento ha messo in luce il legame profondo tra le radici della Motor Valley e l'eredità delle competizioni raid, con protagonisti che hanno scritto la storia dei rally. La presenza di vetture leggendarie e piloti storici ha trasformato la fiera in un vero museo vivente, dove tecnica e memoria si incontrano senza filtri. La manifestazione non è stata solo una vetrina statica, ma un punto d'incontro fondamentale per la comunità del settore. I dati raccolti indicano una crescita costante dell'interesse verso questo patrimonio industriale.