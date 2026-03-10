Dacia in piano futuREady quattro modelli elettrici ma sempre focus su mobilità accessibile

Dacia ha presentato oggi il piano 'futuReady', che include quattro nuovi modelli elettrici. La casa automobilistica mantiene il focus sulla mobilità accessibile, puntando a offrire veicoli pratici e concreti. L'amministratore delegato del gruppo Renault ha illustrato questa evoluzione, che si inserisce in una strategia di continuità con l'obiettivo di rendere l'elettrico più alla portata di tutti.

(Adnkronos) – E' una evoluzione nella continuità con l'obiettivo ambizioso di offrire una mobilità pragmatica e accessibile quella che viene definita per Dacia nel piano 'futuReady' presentato oggi dall'ad del gruppo Renault François Provost. Infatti – partendo da uno dei tassi di customer loyalty più alti in Europa – la strategia a medio termine di. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Alfa Romeo 33 Stradale Day: omaggio al passato. Nuova BMW X2: una seconda generazione totalmente nuova. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Articoli correlati Renault presenta il piano “futuREady”, 36 nuovi modelli entro il 2030 e più disciplina sui costiRenault avvia una nuova fase della sua strategia industriale con il piano di medio termine “futuREady”, presentato dall’amministratore delegato... Mercedes-Benz: piano di rinnovamento con 40 modelli entro il 2028, focus su elettrico e nuove piattaforme.Mercedes-Benz punta a una svolta radicale nei prossimi tre anni, con un piano ambizioso che prevede il lancio di 40 nuovi modelli entro il 2028. Aggiornamenti e notizie su Dacia in piano futuREady quattro... Temi più discussi: Striker, ecco il nome del nuovo crossover Dacia. Tutto quello che sappiamo alla vigilia del debutto; RENAULT GROUP * FUTUREADY: PROVOST, 36 NUOVI MODELLI ENTRO IL 2030, NUOVA ERA STRATEGICA ANCHE PER DACIA E ALPINE; Renault lancia futuREady: 36 nuovi modelli entro il 2030 e nuova piattaforma Ev. Ecco gli obiettivi finanziari del piano; Renault svela il piano futuREady, 36 nuovi modelli entro il 2030. Dacia futuREady: 4 elettriche entro il 2030 e offensiva nel CDacia lancia futuREady: più elettrico, più segmento C e una crescita fondata sul valore. Con il piano futuREady, Dacia prova a trasformare ... affaritaliani.it Dacia Striker, la nuova crossover per famiglie: ibrida o a GPL, sotto i 25 mila euroRialzata, robusta e versatile, avrà la praticità di una SUV e diverse novità stilistiche. La presentazione definitiva a giugno ... quattroruote.it | Dacia Striker Dopo le anticipazioni dei giorni scorsi, nella giornata di presentazione del piano strategico “futuREady” del gruppo Renault, Dacia ha finalmente svelato la Striker, la nuova crossover di segmento C che affiancherà la Bigster nell’ampliamento de - facebook.com facebook