Da Roma a Milano con biglietto di sola andata Lo stato di salute dell' ippica italiana

Da Roma a Milano, i cavalli partono con biglietto di sola andata. Lo stato di salute dell’ippica italiana si presenta in una condizione difficile, impedendo di tornare a parlare di corse e competizioni. La situazione non permette di fare previsioni ottimistiche, e le notizie attuali non sono rassicuranti. La speranza di riprendere con eventi importanti nel 2026 sembra lontana.

Avremo voluto ricominciare a scrivere di corse di cavalli, nel 2026, con notizie più rassicuranti e con un grande applauso al management pubblico e privato ma tutto ciò non ci è possibile. Abbiamo sempre cercato di minimizzare le brutte notizie, enfatizzando tutto ciò che era o sembrava bello e raccontando le corse in Italia e nel mondo, perché il nostro credo è far conoscere uno sport che è anche spettacolo, costume, tradizione e futuro. Adesso però siamo arrivati a un punto in cui non c'è più nulla da costruire, c'è solo una cronaca asettica da raccontare e tante macerie da portar via, lasciate sul campo da un sistema inadeguato che ha fatto della rendita garantita dallo Stato uno stile di vita.

