Da alcuni giorni circolano voci riguardo a un possibile matrimonio segreto tra Zendaya e Tom Holland. Le indiscrezioni si concentrano sul fatto che l’attrice indossi un abito bianco e un anello sull’anulare sinistro, dettagli che alimentano i sospetti. Tuttavia, Zendaya non ha mai confermato né smentito ufficialmente queste notizie, lasciando aperta ogni interpretazione sulla natura di quei dettagli.

L’abito bianco c’è, l’anello pure, ma non è di certo il suo matrimonio. Zendaya non ha mai ufficialmente confermato (o smentito) le voci di un matrimonio segreto con Tom Holland. Mentre i gossip si rincorrono, l’attrice è arrivata alla sfilata di Louis Vuitton a Parigi con un look “sibillino”: sarà un caso che abbia scelto il bianco? E quell’anello d’oro è per caso la fede nuziale? Zendaya vestita di bianco da Louis Vuitton. Zendaya, 29 anni, è ufficialmente entrata nella sua bridal era, sfoggiando un look total white alla Paris Fashion Week. Per lo show di Louis Vuitton ha scelto una camicia bianca con colletto a punta, abbinata a una vaporosa gonna asimmetrica che lasciava scoperte le gambe. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Da giorni si rincorrono voci sulle nozze segrete di Zendaya e Tom Holland e forse la conferma è proprio lì, in bella vista sull'anulare della mano sinistra...

