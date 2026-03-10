Cyber Italia si concentra sull’innovazione e sulla ricerca nel settore dell’intralogistica, un mercato in rapida evoluzione. L’azienda si distingue per offrire soluzioni che aumentano lo spazio disponibile e migliorano l’efficienza dei sistemi di stoccaggio. La sua presenza si fa sentire con risultati concreti, rafforzando la posizione nel settore attraverso tecnologie avanzate e strategie mirate.

Cyber Italia fa della ricerca e dell’innovazione i suoi cavalli di battaglia all’interno di un mercato sempre più complesso e competitivo come quello dell’intralogistica, avanzatissimo, dove opera con determinazione ed evidenti risultati. L’azienda (con sede a Ferrara) è stata fondata nel 1982 da Gabriele Rimondi, "ingegnere ma anche umanista", si definisce con orgoglio, studioso di latino e di letteratura. "Sono nozioni – afferma – utilissime per affrontare i problemi in azienda". Prima di diventare imprenditore aveva operato nel campo delle costruzioni in molte parti del mondo. Ingegner Rimondi, anzitutto ci descriva la Cyber. "È... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cyber e l’arte dello stoccaggio: "Con noi più spazio ed efficienza"

Articoli correlati

"Indirizzo classico rinnovato con più spazio alla storia dell’arte"La scuola superiore più antica della provincia, il liceo classico Monti (1860), amplia l’offerta formativa con il potenziamento del liceo classico...

"Spazio politico serio, riformista ed europeista": Occhipinti aderisce a Noi ModeratiIl coordinatore provinciale Foti: "Risultato del lavoro e dell’attenzione ai territori.

Altri aggiornamenti su Cyber e l'arte dello stoccaggio Con noi...

Discussioni sull' argomento Cyber e l’arte dello stoccaggio: Con noi più spazio ed efficienza; Cybersecurity della supply chain: gestire il rischio tra compliance e resilienza; Webinar a cura di ANCI e Fondazione IFEL; Cybersicurezza, Sielte a supporto creazione cyber hub nazionale.

L'arte per combattere il cyberbullismoCASERTA - Il Liceo Artistico San Leucio in prima linea contro il cyber-bullismo. Dopo una settimana di incontri con allieve e allievi sabato l’incontro clou di altissimo spessore con il convegno ... ilmattino.it

Buongorno! ricordiamoci che tutti i lunedì da noi è cyber monday!!!su tutta la gamma grazie mille!! www.bsinformaticarimini.it 3398512401 grazie mille 351 531 4942 - facebook.com facebook

Si è concluso a #Cagliari il workshop "Constitutional crisis and cyber security", atto finale del progetto #IMPACCTS con @unisiena @unimib e Salento. Un ponte tra culture e democrazie con ricercatori dall'area balcanica. #UniCA #PNRR #CyberS x.com