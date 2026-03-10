Cutro | Capitaneria bloccò i Carabinieri dai dati audio

Durante la sesta udienza del processo sul naufragio del caicco Summer Love, è stato riferito che il Comando generale delle Capitanerie di Porto ha impedito ai Carabinieri di accedere alle registrazioni audio della notte del 25 febbraio 2023. I dati audio, fondamentali per le indagini, non sono stati consegnati ai militari durante le attività investigative. La decisione ha portato a un blocco operativo durante le verifiche.

La sesta udienza del processo sul naufragio del caicco Summer Love ha messo in luce un blocco operativo decisivo: il Comando generale delle Capitanerie di Porto ha negato ai Carabinieri l’accesso diretto alle registrazioni audio della notte tragica del 25 febbraio 2023. Mentre quattro militari della Guardia di Finanza e due ufficiali della Capitaneria di porto affrontano accuse di omicidio colposo, emerge che la sicurezza informatica è stata usata come argine per impedire l’acquisizione diretta dei dati dalle sale operative. Il maresciallo maggiore Salvatore Talerico e il luogotenente Cosimo Minosa hanno confermato che, nonostante la delega della Procura, non fu consentito collegare i supporti informatici dei Carabinieri agli apparati dell’IMRCC a Roma. 🔗 Leggi su Ameve.eu

