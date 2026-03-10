Curling l’Italia firma la seconda vittoria alle Paralimpiadi | successo di lusso sulla Gran Bretagna

L’Italia ha ottenuto la sua seconda vittoria alle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 nel torneo di curling a squadre miste. La squadra italiana ha battuto la Gran Bretagna con il punteggio di 8-6, portando a casa un risultato importante in questa fase della competizione. La partita si è svolta tra le due nazioni in un match che ha visto entrambe le squadre impegnate in un confronto serrato.

L’Italia ha battuto la Gran Bretagna per 8-6 nel torneo di curling a squadre miste che sta animando le Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Secondo successo per gli azzurri, che sono saliti in quinta posizione alla pari con la Lettonia e la Slovacchia, rilanciandosi nella corsa verso le semifinali: solo le migliori quattro classificate approdano alla zona medaglia e il vantaggio di Canada (5-0), Cina (4-1), Svezia (4-1) e Corea del Sud (4-2) non è di poco conto. Egidio Marchese, Fabrizio Bich, Matteo Ronzani, Angela Menardi hanno iniziato l’incontro mettendo a segno un punto, ma nella frazione successiva i britannici hanno reagito portando tre end in casa. 🔗 Leggi su Oasport.it

