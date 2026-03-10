La squadra mista italiana di curling ha subito la quarta sconfitta alle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026, dopo aver ottenuto due vittorie consecutive. La gara si è conclusa con la vittoria della Norvegia, che ha battuto gli azzurri nel match di oggi. La competizione prosegue con la squadra italiana che cerca di recuperare nelle prossime partite.

Dopo due vittorie consecutive frena la squadra mista italiana di curling, attualmente impegnata alle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026. Gli azzurri nello specifico hanno dovuto cedere il passo alla Norvegia per 3-9, complice soprattutto una prima fase di gara contratta. I nordici infatti in possesso del martello hanno prima marcato due punti, per poi rubare una mano da tre nel secondo end e concedere un solo sigillo ai nostri ragazzi nel terzo, avanzando ancora di tre unità nella quarta ripresa dando un chiaro indirizzo al match. Sotto 8-2, la compagine formata da Egidio Marchese, Fabrizio Bich, Matteo Ronzani, Angela Menardi e Giuliana Turra nel ruolo di riserva è stata chiamata ad una rimonta purtroppo non andata in porto. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Curling: la Norvegia batte l’Italia alle Paralimpiadi. Quarta sconfitta per gli azzurri

