Cuccaro Vetere aderisce a Cilento Autentico DMO | salgono a 17 i Comuni della rete

Il Comune di Cuccaro Vetere ha approvato una delibera di Giunta comunale per aderire a Cilento Autentico DMO, portando così a 17 il numero totale dei Comuni partecipanti alla rete di governance turistica promossa dalla Fenailp Turismo. Con questa decisione, anche Cuccaro Vetere entra a far parte del progetto di promozione turistica regionale.

Con la delibera di Giunta comunale anche il Comune di Cuccaro Vetere ha formalizzato la propria adesione a Cilento Autentico DMO, portando a 17 il numero dei Comuni che hanno scelto di far parte della rete di governance turistica promossa dalla Fenailp Turismo. Un risultato che rafforza ulteriormente il percorso avviato negli ultimi anni e che conferma Cilento Autentico DMO come l’unica DMO ad oggi formalmente costituita nel territorio e l’unica a poter contare su una rete già strutturata di 17 amministrazioni comunali, oltre che su un ampio partenariato di soggetti privati del sistema turistico. L’adesione di Cuccaro Vetere arriva in una... 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Articoli correlati

‘Cilento Autentico DMO’ cresce ancora: anche Cuccaro Vetere aderisce al progettoCon la delibera di Giunta comunale anche il Comune di Cuccaro Vetere ha formalizzato la propria adesione a Cilento Autentico DMO, portando a 17 il...

Turismo, Agropoli guida la nascente "DMO Cilento": parla MutalipassiNasce ufficialmente la DMO “CILENTO”, un importante passo verso lo sviluppo turistico integrato del territorio, con Agropoli come Comune capofila.