Un giurista ha rivelato dettagli sconvolgenti su ciò che ha visto fare all’interno del Consiglio superiore della magistratura. La sua testimonianza è stata trasmessa durante una trasmissione televisiva, mentre si prepara il referendum del 22 e 23 marzo e si discutono le vicende della magistratura italiana. La rivelazione ha suscitato attenzione tra il pubblico e i partecipanti al dibattito.

Il conto alla rovescia è iniziato. In vista del referendum del 22 e 23 marzo, a Quarta Repubblica si discute sull'attuale stato della magistratura. Tra gli ospiti Nicolò Zanon, giurista, avvocato e professore ordinario di Diritto costituzionale alla Statale di Milano, noto per essere stato giudice e vicepresidente della Corte costituzionale. È lui a promuovere il "Sì" alla riforma voluta da Carlo Nordio. Ed è sempre lui a spiegare cosa realmente accade tra le toghe. "Se ciascuno di noi nel nostro mestiere commette degli errori, paga per quegli errori. Qui invece abbiamo una magistratura che ha un grandissimo potere e che commette dei gravi errori ma non paga". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Csm, la rivelazione del giurista Zanon: "Cosa ho visto fare", sconvolgente

Argomenti discussi: Delmastro ad Aosta, attacco ai giudici.

Ex componente del Csm Natoli a processo per rivelazione del segreto d'ufficio(ANSA) - CATANIA, 11 DIC - Il gup di Catania, Giuseppina Starace, ha rinviato a giudizio per rivelazione di segreto d'ufficio l'ex componente laica di Fdi del Csm, Rosanna Natoli. La prima udienza del ... notizie.tiscali.it

Come l’Anm si è impossessata del Csm: quattro candidati per quattro correntiAi magistrati piacciono le elezioni. Però solo se il risultato è già scritto. Un po’ come accade nella Corea del Nord dove si eleggono solo i candidati scelti dal maresciallo Kim. È questa la fotograf ... msn.com