A Crotone, la piscina olimpionica è diventata un Centro Federale ufficiale dopo nove anni di gestione federale. La trasformazione permette alla struttura di assumere un ruolo centrale nel nuoto calabrese, con il coinvolgimento diretto delle istituzioni sportive. La decisione è stata formalizzata e annunciata ufficialmente, segnando un passaggio importante per lo sviluppo della disciplina nella regione.

La città di Crotone sta per diventare il cuore pulsante del nuoto calabrese grazie alla trasformazione della sua piscina olimpionica in un Centro Federale ufficiale. Questa decisione, frutto di un accordo di nove anni tra l’amministrazione comunale e la Federazione Italiana Nuoto, segna una svolta storica per lo sport acquatico della regione. L’impianto non sarà più solo una struttura locale, ma diventerà un polo di eccellenza nazionale capace di ospitare eventi di alto profilo. La scelta nasce dalla necessità di garantire la continuità di un’infrastruttura strategica che rischiava di spegnersi, evitando così la chiusura definitiva di una risorsa fondamentale per il territorio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Crotone: 9 anni di gestione federale salvano la piscina

