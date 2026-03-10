Crotone | 10 infermieri in uscita il Pronto Soccorso crolla

Il pronto soccorso di Crotone sta affrontando una crisi a causa della prevista uscita di dieci infermieri. Il Nursind ha proclamato uno stato di agitazione che ha coinvolto l’ospedale il 9 marzo 2026, creando tensioni e preoccupazioni sulla gestione delle emergenze e sulla qualità delle cure fornite. La situazione mette in discussione la stabilità del servizio sanitario locale.

Lo stato di agitazione proclamato dal Nursind ha scosso l'ospedale di Crotone il 9 marzo 2026, segnando un punto critico per la continuità delle cure. Il cuore del conflitto risiede nella scadenza imminente dei contratti per sessanta operatori sanitari tra infermieri e OSS, senza alcuna proroga conferita dalla direzione. Con l'avvicinarsi della data limite, il Pronto Soccorso si trova a gestire quarantacinquemila accessi annuali con un organico già insufficiente, rischiando una drastica riduzione del personale da ventisette a diciassette infermieri. La situazione precipita verso aprile, quando dieci infermieri e tre operatori socio-sanitari vedranno terminare i loro accordi lavorativi.