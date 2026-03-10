Crollo De Amicis | entro due mesi la restituzione dei ricordi

Un anno dopo il crollo della palazzina in via De Amicis, i residenti hanno incontrato l’amministrazione comunale per chiedere la restituzione dei loro beni personali. La richiesta riguarda oggetti e ricordi lasciati nelle abitazioni prima del crollo. Entro due mesi, i cittadini sperano di riavere i loro effetti personali. La questione è ora sul tavolo delle autorità locali.

Un anno dopo il crollo della palazzina in via De Amicis, i residenti hanno ottenuto un incontro diretto con l’amministrazione comunale per reclamare la restituzione dei loro beni personali. Il sindaco Vito Leccese ha confermato che la catalogazione degli oggetti recuperati è quasi terminata e che la procedura di riconsegna dovrebbe avviarsi entro due mesi. La situazione abitativa rimane critica per le famiglie colpite, costrette a vivere presso parenti o ad affrontare costi di affitto elevati mentre attendono una soluzione definitiva. Oltre ai danni materiali, il trauma psicologico del crollo si somma alla difficoltà economica di chi deve sostenere mutui per immobili che non esistono più. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Crollo palazzina via De Amicis, le proteste dei residenti: "Restituiteci i ricordi di una vita, li attendiamo da un anno"Da un anno attendono di poter rientrare in possesso dei loro effetti personali, oggetti e ricordi, recuperati dopo il crollo della palazzina.

Un anno fa il crollo della palazzina di via De Amicis, le storie dei residenti: "Siamo esasperati"A dodici mesi di distanza da quel 5 marzo 2025, gli ex abitanti dell'edificio chiedono giustizia: "Ridateci i nostri effetti personali" Dodici mesi...

