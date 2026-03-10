Crolla prezzo di gas e petrolio Borse rifiatano

Il prezzo di gas e petrolio è diminuito significativamente, con i due principali benchmark in calo a due cifre, dopo le dichiarazioni del presidente americano. Le Borse, che avevano vissuto una settimana difficile, mostrano ora segnali di stabilizzazione e rallentano la propria corsa. La flessione dei prezzi delle materie prime ha influito sulle quotazioni dei mercati finanziari, che si sono fermate dopo il forte ribasso.

Tutte le notizie in diretta sul conflitto in corso, man mano che arrivano. Restano i timori legati alla stabilizzazione degli approvvigionamenti: anche se la guerra finisse improvvisamente, il riavvio della catena di approvvigionamento non sarà rapido Le dichiarazioni del presidente americano mettono il freno al prezzo del petrolio e i due benchmark di riferimento registrano cali a due cifre mentre rifiatano le Borse dopo una settimana da dimenticare. Dopo il lunedì dei record, con il Brent balzato a 119 dollari al barile e successivamente sceso sotto quota 87, la giornata di oggi è stata relativamente più tranquilla: i futures del petrolio... 🔗 Leggi su Today.it

Articoli correlati

Leggi anche: Guerra, borse in profondo rosso: Ftse Mib crolla del 4% mentre i prezzi di petrolio e gas volano alle stelle

Borse in calo per l'attacco Usa all'Iran, prezzo di petrolio e gas alle stelle con l'oro ed effetti sui mutuiDopo l’attacco Usa all’Iran le Borse sono scese e la tensione sullo Stretto di Hormuz ha spinto in alto petrolio e gas, mentre l’oro si è rafforzato.

Una raccolta di contenuti su Crolla prezzo

Temi più discussi: Guerra in Iran, energia alle stelle: da cosa dipendono i prezzi di gas e luce; Il petrolio sale e poi crolla dopo le parole di Trump. Energia, serve il piano Ue; Wall Street crolla, petrolio oltre 84 dollari: per i mercati sarà guerra lunga; Petrolio cala dopo aver toccato i 100 dollari, Wall Street chiude positiva. Europa, borse in rosso.

Petrolio: Brent crolla da 120 a 90 $, per Trump la guerra finira' 'molto presto'Giu' anche il gas europeo: -14% a 48,25 euro al MWh (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 10 mar - Crollano e poi risalgono dai minimi i prezzi ... ilsole24ore.com

Gas: prezzo crolla, al Ttf -14% sotto i 48 euro/MwhUltime notizie AGI - Agenzia Giornalistica Italia: News online di Cronaca, Economia, Politica, Estero, Spettacolo, Sport, Cronaca Locale - AGI.it ... agi.it

Il petrolio crolla in borsa e nei mercati. Ma la benzina Il prezzo del Brent scende rapidamente: da 120 dollari a circa 90. Dopo che Donald Trump ha dichiarato che la guerra finirà “molto presto”. La domanda però è sempre la stessa, quella che milioni di aut - facebook.com facebook

Crolla il prezzo del latte, la crisi del settore lattiero-caseario arriva in Regione varesenews.it/2026/03/crolla… #latte x.com