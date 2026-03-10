Criticità al gattile Lega | Per uscire dallo stallo una nuova gestione e accordi con Enpa nazionale

La Lega critica le condizioni del gattile di Cesena, segnalando che alcuni gatti sono stati trasferiti in una struttura sconosciuta e distante, senza dettagli sul luogo e le garanzie offerte. La denuncia arriva in un momento di stallo nella gestione dell’area, con la richiesta di un cambio di direzione e di accordi con Enpa nazionale per risolvere la situazione.

“Gatti ospitati nel gattile di Cesena deportati in una struttura lontana, non si sa ancora dove e con quali garanzie? Speriamo proprio che la notizia che sta circolando sia una bufala" “Gatti ospitati nel gattile di Cesena deportati in una struttura lontana, non si sa ancora dove e con quali garanzie? Speriamo proprio che la notizia che sta circolando sia una bufala. Sarebbe infatti inammissibile che fossero i gatti più sfortunati a pagare per l’indifferenza diffusa. Ai rilievi di ‘ampie criticità’ segnalati anche dal consigliere regionale Pietro Vignali, su cui la Lega aveva sollevato perplessità anche negli anni passati, l’amministrazione... 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

