Crisi Medio Oriente | bollette in salita anziani pagheranno

La crisi in Medio Oriente sta portando a un aumento delle bollette domestiche, con effetti che si faranno sentire già dai primi di aprile. Gli anziani e le persone più vulnerabili dovranno affrontare un incremento dei costi, mentre le spese per l’energia e altri servizi si fanno più salate. La situazione riguarda principalmente le famiglie italiane già in difficoltà.

La crisi in Medio Oriente sta per trasformarsi in un aumento diretto sulle bollette domestiche. Gli anziani e le fasce più vulnerabili rischiano di subire il colpo più duro a partire dai primi di aprile. Le tariffe del gas saliranno perché la tensione geopolitica ha già iniziato a pesare sui costi energetici. I dati indicano che l’impatto non sarà uniforme: chi è protetto dall’ombrello regolatorio di Arera rischia di vedere i prezzi salire proprio quando le offerte fisse scarseggiano sul mercato. La situazione richiede attenzione immediata da parte dei consumatori, poiché le conseguenze della guerra iraniana si stanno già manifestando nei conti delle famiglie italiane. 🔗 Leggi su Ameve.eu

