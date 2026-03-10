La protesta contro i telefonatori molesti aumenta, con alcune compagnie che decidono di interdibirli. United Airlines è la prima a prendere questa decisione, eliminando i contatti indesiderati dai propri servizi. Nel frattempo, negli Stati Uniti, si registrano anche altri sviluppi, mentre il settore aereo fa un passo deciso contro le chiamate indesiderate. La situazione rimane in evoluzione.

Anche l’America di Trump ha fatto cose buone. Mentre il mondo va a pezzi, una bella notizia giunge dai cieli statunitensi. La United Airlines, una delle grandi compagnie aeree, ha annunciato infatti che d’ora in poi metterà al bando chi ascolta telefonate in vivavoce, guarda video senza cuffie o insomma fa casino col telefono. Che sia il segnale di un graduale ritorno di quel paese tanto amato a faro della civiltà? La United giovedì ha fatto sapere che d’ora in poi chi verrà colto ad ascoltare qualunque tipo di contenuti senza auricolari verrà fatto scendere, e nei casi più gravi (ascolto di musiche di Sal Da Vinci?) bandito per sempre. La norma è contenuta nel nuovo contratto di trasporto che all’articolo 21, sotto le condizioni di “possibile rifiuto dei passeggeri”, prevede appunto il bando degli audio-molesti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Cresce la rivolta contro i telefonatori molesti, United Airlines per prima li mette al bando

