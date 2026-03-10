Crea la tua ghirlanda di pasqua

È un’attività creativa dedicata a chi vuole realizzare una ghirlanda di Pasqua a forma di coniglietto con le proprie mani. Puoi usarla per decorare la casa o regalarla a qualcuno. L’idea permette di dedicarsi a un momento di manualità e fantasia, creando un oggetto dolce e colorato per la festività. La ghirlanda viene realizzata con materiali semplici e facilmente reperibili.

Un momento creativo tutto per te, per realizzare con le tue mani una dolcissima ghirlanda a forma di coniglietto perfetta per decorare la tua casa o da regalare. Materiali inclusi. Un'occasione per rallentare, creare e condividere qualche ora di bellezza e manualità. I posti sono limitati, scrivimi per prenotare il tuo.