Crans la surreale nota del sindaco indagato | non si dimette ma non seguirà più le pratiche del rogo lavorando con serenità

Il sindaco di Crans, coinvolto in un procedimento e attualmente indagato, ha annunciato di non dimettersi e di non volersi occupare più delle pratiche legate alla tragedia, preferendo lavorare con serenità. Nicolas Féraud ha precisato che non procederà con un’auto-sospensione, come alcuni avevano ipotizzato, ma si limiterà a una ricusazione dai fatti collegati all’incidente.

Niente dimissioni, come avevano ipotizzato in molti. Ma solo la rinuncia a seguire le pratiche riguardanti l'incendio di Capodanno a Crans-Montana. Per il resto il sindaco Nicolas Féraud continuerà a lavorare «con serenità». Il comunicato che ha inviato alla stampa nel pomeriggio di martedì è semplicemente surreale. E rivaleggia con quanto accadde qualche giorno dopo la strage, quando, inseguito dai cronisti, rifiutò di pronunciare il vocabolo «scuse». Alla prima riunione in consiglio comunale - quella, addirittura chiamata «di crisi», convocata dopo la notizia dell'avviso di garanzia che gli indirizzato la Procura di Sion lo scorso 5 marzo- il primo cittadino ha formalmente informato i consiglieri di essere indagato e «si è offerto spontaneamente di astenersi per il resto della seduta».