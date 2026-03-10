Craiova, città nel sud-ovest dell’Oltenia, si distingue per la presenza di circa 100 ettari di spazi verdi e di edifici in stile aristocratico. La città rumena ospita parchi e giardini che si mescolano agli antichi palazzi che caratterizzano il suo centro storico, offrendo un’immagine di equilibrio tra natura e architettura.

Craiova, città rumena nel sud-ovest dell’Oltenia, si presenta come una destinazione inaspettata ricca di verde urbano e architettura storica. La località offre un mix unico tra palazzi aristocratici del XIX secolo e oltre 100 ettari di parchi pubblici. Il centro storico custodisce edifici neoclassici e neo-barocchi costruiti dall’élite locale tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento. Questa fase di splendore ha definito l’immagine urbana attuale della città, caratterizzata da piazze ampie e viali alberati che ospitano vita culturale autentica. L’eredità architettonica dell’aristocrazia rumena. La struttura urbana di Craiova riflette un periodo di grande prosperità economica e sociale vissuto dalla regione Oltenia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Craiova: 100 ettari di verde e palazzi aristocratici

Articoli correlati

Roma: 6 ettari di verde per compensare il nuovo stadioIl punto della situazione Il Comune di Roma ha voluto chiarire la propria posizione riguardo al nuovo stadio della Roma a Pietralata, rispondendo...

Cremona: 219mila euro per 100 ettari di nuovi pioppetiCinque aziende agricole del territorio cremonese hanno ottenuto un contributo di 219.