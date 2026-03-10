costretti a mandarlo in onda le iene la risposta dal video senza tagli di rocco siffredi

Le Iene hanno trasmesso un video senza tagli di Rocco Siffredi, provocando reazioni nel mondo del cinema per adulti. Il caso, che coinvolge anche la trasmissione, continua a essere al centro dell’attenzione dopo le testimonianze andate in onda tra aprile e maggio 2025 su Italia 1. La vicenda si sviluppa senza che siano stati ancora forniti dettagli ufficiali sulla decisione di mandare in onda il materiale.

Prosegue il caso che coinvolge il mondo del cinema per adulti e la trasmissione Le Iene, dopo le testimonianze andate in onda tra aprile e maggio 2025 su Italia 1. Alcune attrici hanno riferito presunti episodi avvenuti durante specifiche produzioni, formulando accuse nei confronti di Rocco Siffredi, che ha negato ogni addebito. Nel dibattito pubblico sono intervenute anche altre interpreti, tra cui Valentina Nappi ed Emily Minerba, che hanno espresso posizioni a difesa dell’attore, sostenendo che sui set le attività si sarebbero svolte nel rispetto delle regole e del consenso. La denuncia e il materiale consegnato agli inquirenti. Dopo il confronto televisivo, l’attore ha avviato una azione legale che, secondo quanto riferito, include la denuncia di 19 accusatrici e di due autori della trasmissione. 🔗 Leggi su Tvzap.it

