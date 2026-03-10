Costi dell' energia conflitto in Iran incendia bollette di famiglie e agricoltori

Il conflitto in Iran continua a provocare aumenti nei costi dell’energia, influenzando direttamente le bollette di famiglie e agricoltori in diverse regioni. Le tensioni nel paese hanno portato a un incremento dei prezzi di luce e gas, con effetti tangibili sui consumatori italiani. La situazione si riflette sulle fatture mensili, che sono diventate più salate per molte utenze domestiche e aziende agricole.

I rincari di luce e gas colpiscono duramente il territorio scaligero, con l'elettricità che segna record regionali mentre il settore agricolo è in allarme per i costi di produzione Prosegue la guerra in Iran, un conflitto la cui eco arriva a Verona sotto forma di stangata sulle bollette di luce e gas. In questi primi giorni di marzo 2026, i cittadini e le imprese agricole del territorio scaligero si trovano a fronteggiare un'impennata dei costi energetici dettata dall'improvvisa instabilità mediorientale, che ha già fatto schizzare i prezzi all'ingrosso dell'elettricità del 60% e del gas del 76% rispetto alle quotazioni di fine febbraio.

