Secondo alcuni rapporti, l’intelligence russa sta fornendo un aiuto indiretto all’Iran. I documenti indicano che Mosca ha coinvolgimenti non ufficiali nel supporto alle attività di Teheran, anche se i dettagli precisi non sono stati resi noti. La questione riguarda le modalità con cui i due paesi collaborano in ambito di intelligence, senza che siano stati ancora chiariti tutti gli aspetti di questa collaborazione.

Alcuni report suggeriscono il coinvolgimento indiretto dell’intelligence di Mosca a supporto di Teheran. L’assistenza della Russia all’Iran potrebbe rispecchiare la dinamica con cui diversi Paesi occidentali hanno appoggiato l’Ucraina dopo l’invasione russa su larga scala del 2022. Washington, per ora, risponde con un . Il Partenariato russo-iraniano è stato attivato?. Ha sollevato attenzione un articolo apparso lo scorso 6 marzo sul Washington Post, che riportava la testimonianza di “tre funzionari informati sui rapporti di intelligence”, in condizione di anonimato, secondo cui la Russia avrebbe comunicato all’Iran “le posizioni delle risorse militari statunitensi, tra cui navi da guerra e aerei”. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Così l’intelligence russa sta aiutando l’Iran

