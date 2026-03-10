Così i soldi delle truffe svuota-conto finivano nelle mani del clan dei Casalesi | 2 imprenditori arrestati

Due imprenditori sono stati arrestati con l’accusa di aver utilizzato un sistema tecnologico avanzato per svuotare i conti correnti delle vittime. Le truffe, chiamate

L'inchiesta della Dda svela un asse tra Italia e Spagna: 800mila euro sottratti a ignari risparmiatori tramite phishing e sim swap. Parte dei soldi finiva nelle casse della camorra: due gli arresti tra Milano e Caserta Un sistema tecnologico sofisticato, capace di prosciugare i risparmi di una vita in pochi minuti, per poi convogliare il “bottino” direttamente nelle casse del clan dei Casalesi. Soldi che venivano consegnati a mano, secondo quanto emerso dalle indagini, nelle mani di esponenti del clan camorristico e destinati in parte al mantenimento delle famiglie di detenuti del clan. A portare alla luce le attività della presunta... 🔗 Leggi su Milanotoday.it

