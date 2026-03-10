Così arriveremo dove serve di più un nuovo mezzo per l’Aucc di Terni

L’Associazione umbra per la lotta contro il cancro di Terni ha annunciato l’arrivo di un nuovo mezzo, una Fiat Doblò, grazie a un contributo della Fondazione Carit. L’organizzazione ha dichiarato di essere molto riconoscente per il supporto finanziario che ha reso possibile l’acquisto. La notizia è stata comunicata attraverso una nota ufficiale dell’associazione.

L’acquisto del veicolo da parte dell’Associazione umbra per la lotta contro il cancro di Terni è stato possibile grazie al contributo della Fondazione Carit L’Associazione umbra per la lotta contro il cancro (Aucc) di Terni esprime “profonda gratitudine” nei confronti della Fondazione Carit per il contributo che ha reso possibile l’acquisto di una nuova Fiat Doblò. Il veicolo – come spiega la stessa associazione in una nota - sarà utilizzato per il servizio di assistenza oncologica domiciliare gratuita, una preziosa attività che l’associazione porta avanti da 27 anni a Terni e nel territorio provinciale, a sostegno delle famiglie colpite dalla malattia. 🔗 Leggi su Ternitoday.it Articoli correlati Leggi anche: Terni, inaugura un nuovo locale: “Un posto dove sentirsi parte di qualcosa e dove l’energia diventa atmosfera” Gioco d’azzardo, emergenza casa e lavoro mal pagato: così Terni diventa più poveraIl bilancio dell’attività nel 2025 della Caritas diocesana e della San Martino impresa sociale: quasi cinquantamila pasti distribuiti dalla mensa di...