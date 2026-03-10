Esattamente 60 anni fa, il 10 marzo 1966, si formò il cosiddetto Quinto Beatle, un titolo attribuito a una persona o a un personaggio che avrebbe avuto un ruolo significativo nel mondo dei Beatles. La frase più nota associata a questa figura è “La mia vita esplose dopo Lisbona. Tutti sembravano impazzire”, e tutto nacque da una famosa partita leggendaria.

Una foto, una partita leggendaria ed esattamente 60 anni fa, il 10 marzo 1966, nasce il Quinto Beatle. La sera prima, all’Estadio da Luz di Lisbona, il Manchester United ha umiliato 5-1 il Benfica di sua maestà Eusebio. Il re della notte è stato George Best, il fuoriclasse nordirlandese che avrà una carriera breve e morirà nel 2005, devastato dall’ alcol. George ha firmato una doppietta, ha servito un assist e ha fatto impazzire la difesa portoghese. Best deve ancora compiere vent’anni, ma è già un’icona, non solo del popolo del calcio, ma anche della cultura giovanile che sta sconvolgendo la Gran Bretagna: la Beat Generation. La vita fuori gli schemi, i capelli lunghi, la passione per la moda, il suo spirito libero: George è figlio dei suoi tempi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Così 60 anni fa nasceva il Quinto Beatle: “La mia vita esplose dopo Lisbona. Tutti sembravano impazzire”

