Cosenza | 8 arresti per droga e corruzione in carcere

Otto persone sono state arrestate a Cosenza in esecuzione di un’ordinanza del Gip, nell’ambito di un’indagine che riguarda attività di spaccio di droga e corruzione all’interno della Casa Circondariale S. Le misure sono state emesse dopo accertamenti condotti dalla polizia e dai carabinieri. L’indagine ha portato all’arresto di soggetti coinvolti in reati legati alla criminalità organizzata e ai traffici illeciti nel carcere.

Un’ordinanza del Gip di Cosenza ha colpito otto persone coinvolte in un’indagine sulla corruzione e lo spaccio di droga all’interno della Casa Circondariale S. Cosmai. L’operazione, eseguita dal Nucleo Investigativo Centrale della Polizia Penitenziaria con supporto regionale, si è basata su intercettazioni e video sorveglianza. Sei indagati hanno ricevuto l’arresto domiciliare, mentre altri due devono rispettare obblighi di dimora o presentazione alla Procura. La rete occultata tra le mura di Cosenza. Il cuore dell’inchiesta risiede nella capacità delle forze dell’ordine di smontare meccanismi illeciti che operavano all’interno del penitenziario cosentino. 🔗 Leggi su Ameve.eu

