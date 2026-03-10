Dodici esperti hanno lavorato insieme per definire cosa si intenda realmente con salute intestinale, poiché fino a ora non esisteva una versione condivisa. Dopo un approfondito confronto, è stata formulata una descrizione comune che chiarisce il significato di questo aspetto del benessere. La definizione mira a fornire un punto di riferimento preciso per comprendere meglio il ruolo dell’intestino nella salute generale.

"Salute intestinale", due parole usate molto spesso e per vendere di tutto, dai cibi agli integratori. Se non fosse per un dettaglio: fino a pochi giorni fa non esisteva alcuna definizione scientifica condivisa di cosa fosse la salute intestinale. Un panel di 13 esperti internazionali, riuniti sotto l'egida dell'International Scientific Association for Probiotics and Prebiotics (ISAPP), ha provato a colmare il vuoto con un consensus statement pubblicato su Nature Reviews Gastroenterology & Hepatology dove si legge che: la salute intestinale è "uno stato di normale funzione gastrointestinale, senza malattia gastrointestinale attiva e senza sintomi intestinali che compromettono la qualità della vita". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Cos'è davvero la salute intestinale? 13 esperti hanno trovato la risposta

Articoli correlati

Leggi anche: L'inverno è davvero finito? La risposta degli esperti e cosa succederà dal 10 marzo

La Befana esiste davvero? Ha davvero le scarpe rotte? È davvero la moglie di Babbo Natale? La risposta a tutti gli interrogativi in libroLa Befana esiste davvero? Ha davvero le scarpe rotte? È davvero la moglie di Babbo Natale? Dopo Babbo Natale, la figura tanto attesa, con un pizzico...

Tutto quello che riguarda Cos'è davvero la salute intestinale 13...

Temi più discussi: Cosa c’è davvero nella riforma della Giustizia: 13 minuti per fare chiarezza e rispondere alle banalizzazioni e alle troppe bufale messe in circolazione. Vi chiedo di ascoltare il video fino alla fine e di aiutarmi a diffonderlo. Il 22 e 23 marzo scelgo il SÌ ?; Che cos’è davvero, e cosa non è, l’Intelligenza Artificiale; Che cos'è davvero Sybaris?; Sindrome di Noè: il segnale allarmante che rivela quando l'amore per gli animali si trasforma in una sofferenza invisibile.

Thymus tapping: cos’è la tecnica che stimola la ghiandola del timo e perché molti la praticano in primaveraIl thymus tapping è una tecnica di auto-stimolazione del petto che coinvolge la ghiandola del timo. Scopri a cosa serve, come farlo e perché molti lo praticano in primavera. tuttogreen.it

La pianta che torna in vita con l’acqua: cos’è e come si coltiva la pianta della resurrezioneSembra secca, quasi morta. Poi basta un po’ d’acqua e torna verde. La chiamano pianta immortale, ma la sua storia è ancora più sorprendente ... ecoo.it

VareseNews. . Referendum sulla giustizia - LA MATERIA DEL GIORNO Ospite Giorgio Grasso, professore ordinario dell’Università dell’Insubria, per spiegare ai cittadini che cos’è il referendum confermativo e quali effetti potrebbe avere la riforma della giustizi - facebook.com facebook

È l’undicesimo giorno della guerra in Medio Oriente. Cos’è successo stamattina: x.com