Cosascuola Academy si presenta come un'istituzione che combina formazione musicale con il rilascio di titoli riconosciuti in tutta Europa. La scuola si impegna a offrire ai propri studenti un percorso che unisce l'apprendimento pratico alla possibilità di ottenere certificazioni ufficiali, puntando a valorizzare le competenze dei talenti emergenti nel campo musicale.

Vivere la musica come esperienza formativa, ma anche offrire la possibilità di ottenere titoli riconosciuti a livello europeo. È questo il doppio binario su cui si muove Cosascuola Music Academy. "Cosascuola propone due strade – spiega Massimiliano Govoni, referente dei percorsi certificati –. Da una parte c’è chi desidera vivere la musica come attività formativa secondaria. Dall’altra, invece, offriamo percorsi che permettono di ottenere titoli riconosciuti, utili anche per valorizzare il proprio profilo professionale". La scuola ha scelto infatti di affiancare alla didattica tradizionale un sistema di certificazioni grazie alla collaborazione con enti britannici come Trinity College e Pearson, che permettono di attestare le competenze musicali secondo standard internazionali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cosascuola Academy: "Da noi talenti certificati"

