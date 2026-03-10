Cosa succede ora che la famiglia Missoni esce di scena?

Dopo la decisione della famiglia di lasciare il consiglio di amministrazione, il marchio Missoni continuerà a operare in Italia. Sono previsti alcuni cambiamenti nella gestione e nelle strategie del brand, mentre la presenza della famiglia si riduce ufficialmente. La società manterrà le proprie attività e il suo staff, senza ulteriori dettagli sui piani futuri o sui nuovi dirigenti.

Ora che il brand Missoni rimarrà in Italia, verranno attuati diversi cambiamenti nel brand. In primis, l’uscita di scena della famiglia (almeno per quanto riguarda il consiglio di amministrazione). Come ha detto il nuovo ceo, il consiglio è pronto ad una crescita cosiddetta “single digit” (ovvero, a una sola cifra) del fatturato annuo per il prossimo quinquennio. Questa crescita verrà sostenuta grazie all’attività di mini-boutique resort e marketing. Qual è il futuro di Missoni, ora che esce la famiglia?. Inoltre, proprio all’inizio di questa settimana la famiglia Missoni venderà una quota del 27% dell’azienda al gruppo tedesco Katjes, e le restanti azioni a Fsi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

