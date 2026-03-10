Tra pochi giorni sono previsti interventi degli ispettori del Ministero della Giustizia in un caso che riguarda una famiglia nel bosco. Il Tribunale dei minorenni dell’Aquila ha recentemente deciso di allontanare la madre di tre bambini dalla loro abitazione. La vicenda ha attirato l’attenzione di diverse autorità che ora si preparano a intervenire sul territorio.

È soltanto una questione di giorni e arriveranno gli ispettori del Ministero della Giustizia. Dopo la decisione del Tribunale dei minorenni dell’Aquila di allontanare la madre dei tre bambini dalla casa-famiglia di Vasto, si entra ufficialmente nel vivo della battaglia legale. Gli avvocati dei genitori, Catherine Birmingham e Nathan Trevallion, annunciano il ricorso, mentre il passo successivo sarà quello di impedire che i figli della coppia siano trasferiti in un’altra struttura. Ed è la stessa premier Giorgia Meloni a scontrarsi con i magistrati, bollando la scelta come «un altro pesantissimo trauma». Ma è la Garante regionale dell’infanzia, Alessandra De Febis, a ribadire che la serenità sia la loro priorità. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Cosa sappiamo e quali sono gli ultimi sviluppi giuridici sulla famiglia nel bosco

