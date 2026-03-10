Cosa sappiamo del possibile buco da 1,6 miliardi di euro nella sanità in Lombardia

Un possibile vuoto di 1,6 miliardi di euro potrebbe apparire nel bilancio regionale della Lombardia, riguardante la voce dedicata alla sanità. La questione riguarda l'importo stimato che potrebbe mancare nel bilancio pubblico, sollevando interrogativi sulla gestione delle risorse destinate al settore sanitario. Al momento, si tratta di un'ipotesi basata su analisi preliminari e dati disponibili.

Potrebbe esserci un buco da 1,6 miliardi di euro alla voce "sanità" nel prossimo bilancio regionale della Lombardia. L'assessore al Welfare Guido Bertolaso ha ridimensionato il problema, ma le opposizioni chiedono risposte in Consiglio.

Sanità lombarda, l’ipotesi di un buco da 1,6 miliardi di euro agita i partiti. Cosa sta succedendoMilano – Regione Lombardia rischierebbe di ritrovarsi con uno scoperto di 1,6 miliardi di euro.

Sanità, rischio buco da 1,6 miliardi: "Fontana e Bertolaso chiariscano""La notizia del possibile buco da un miliardo e seicento milioni di euro nel bilancio regionale, denunciata da Il Giorno, va assolutamente chiarita".

