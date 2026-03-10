Cosa sapevi? protesta contro Re Carlo dopo l’arresto di Andrea per lo scandalo Epstein video
Durante il Commonwealth Day, re Carlo ha ricevuto forti contestazioni al suo arrivo fuori dall’abbazia di Westminster, mentre un video mostra persone che gridano e protestano contro di lui. La protesta è scoppiata dopo l’arresto di Andrea, coinvolto nello scandalo Epstein, e ha attirato l’attenzione di numerosi presenti. La scena si è svolta in modo rumoroso e determinato, con i manifestanti che hanno espresso il loro dissenso.
Grandi contestazioni hanno accolto l’uscita pubblica di re Carlo nel Commonwealth day, fuori dall’abbazia di Westminster. Decine di manifestanti con i cartelli gialli, appartenenti al gruppo Republic, si sono radunati per contestare il sovrano. Tra gli striscioni ce n’era uno con su scritto: «Aboliamo la monarchia». Un altro ancora chiedeva spiegazioni sullo scandalo che ha coinvolto la famiglia, a seguito della pubblicazione degli Epstein files: «Cosa sapevi?». Tra i cori ce n’era anche uno che rende l’idea dell’ostilità che diversi cittadini nutrono nei confronti del monarca: «Non sei il mio re». Il gruppo di manifestanti, guidato dall’attivista Graham Smith, ha colto l’occasione per protestare contro la prima riunione della famiglia reale, dopo l’arresto e il rilascio dell’ex principe Andrea. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Articoli correlati
L'ex principe Andrea rilasciato dopo l'arresto per lo scandalo EpsteinL’ex principe Andrea è stato rilasciato dalla polizia britannica dopo 12 ore in custodia seguito all’arresto di questa mattina a Sandringham.
Sarah Ferguson, la scoperta dopo lo scandalo Epstein e l’arresto dell’ex AndreaChe fine ha fatto Sarah Ferguson? Da settimane attorno alla duchessa di York si rincorrono indiscrezioni, avvistamenti fugaci e racconti che la...
Una selezione di notizie su Cosa sapevi
Cristiano Ronaldo ferma lo sciopero contro l’Al Nassr e torna a giocare: che cosa ha ottenutoLo sciopero di Cristiano Ronaldo è ufficialmente finito e può tornare a giocare con l'Al Nassr dopo diversi giorni di assenza. La sua protesta contro la gestione del mercato di gennaio aveva fatto ... fanpage.it
Sanremo 2026, Elettra Lamborghini con i The Jackal contro i festini bilaterali: il video protesta è genialeSanremo 2026, Elettra Lamborghini insieme ai The Jackal lancia la sua protesta contro i festini bilaterali: il video ironico e diretto sta facendo il giro dei social. rds.it