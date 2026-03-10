Durante il Commonwealth Day, re Carlo ha ricevuto forti contestazioni al suo arrivo fuori dall’abbazia di Westminster, mentre un video mostra persone che gridano e protestano contro di lui. La protesta è scoppiata dopo l’arresto di Andrea, coinvolto nello scandalo Epstein, e ha attirato l’attenzione di numerosi presenti. La scena si è svolta in modo rumoroso e determinato, con i manifestanti che hanno espresso il loro dissenso.

Grandi contestazioni hanno accolto l’uscita pubblica di re Carlo nel Commonwealth day, fuori dall’abbazia di Westminster. Decine di manifestanti con i cartelli gialli, appartenenti al gruppo Republic, si sono radunati per contestare il sovrano. Tra gli striscioni ce n’era uno con su scritto: «Aboliamo la monarchia». Un altro ancora chiedeva spiegazioni sullo scandalo che ha coinvolto la famiglia, a seguito della pubblicazione degli Epstein files: «Cosa sapevi?». Tra i cori ce n’era anche uno che rende l’idea dell’ostilità che diversi cittadini nutrono nei confronti del monarca: «Non sei il mio re». Il gruppo di manifestanti, guidato dall’attivista Graham Smith, ha colto l’occasione per protestare contro la prima riunione della famiglia reale, dopo l’arresto e il rilascio dell’ex principe Andrea. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - “Cosa sapevi?”, protesta contro Re Carlo dopo l’arresto di Andrea per lo scandalo Epstein (video)

L'ex principe Andrea rilasciato dopo l'arresto per lo scandalo EpsteinL’ex principe Andrea è stato rilasciato dalla polizia britannica dopo 12 ore in custodia seguito all’arresto di questa mattina a Sandringham.

Sarah Ferguson, la scoperta dopo lo scandalo Epstein e l’arresto dell’ex AndreaChe fine ha fatto Sarah Ferguson? Da settimane attorno alla duchessa di York si rincorrono indiscrezioni, avvistamenti fugaci e racconti che la...

