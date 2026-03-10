Cosa insegna sul caso Biennale la vecchia censura a Baselitz e Kiefer

Il caso Biennale ha suscitato discussioni dopo che a Baselitz e Kiefer è stata vietata la partecipazione, sollevando il tema della censura nel mondo dell’arte. Difficile ignorare come le decisioni prese abbiano attirato l’attenzione sulla libertà di espressione e sulle tensioni tra istituzioni culturali e artisti. La vicenda si inserisce in un quadro più ampio di controversie legate alle scelte di censura in ambito artistico.

Stavolta è difficile dare torto a Massimo Cacciari, almeno quando non parla di referendum e rimane su un campo a lui più noto, la cultura e l'arte; nonché Venezia, di cui è stato sindaco. Il tema sono ancora le polemiche non destinate a stemperarsi per l'annunciata partecipazione della Russia alla prossima Biennale d'Arte (il governo ucraino ha chiesto ufficialmente che la Russia venga esclusa).