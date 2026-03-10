Nel decimo giorno di guerra, la nuova Guida Suprema non è ancora apparsa pubblicamente, mentre in Libano continuano ad arrivare sfollati che cercano rifugio. Le forze coinvolte nel conflitto proseguono le operazioni nelle zone interessate, senza che ci siano ancora annunci ufficiali sulle prossime mosse. La situazione sul campo resta tesa e incerta, con le autorità che monitorano attentamente gli sviluppi.

Il Post ha seguito il decimo giorno della guerra in Medio Oriente con questo liveblog, sempre aggiornato. Lunedì è stato il primo giorno di guerra dopo la nomina di Mojtaba Khamenei a nuova Guida Suprema dell’Iran, la figura politica e religiosa più importante del paese. Il figlio della precedente Guida Suprema Ali Khamenei, ucciso in un bombardamento su Teheran il 28 febbraio, non si è ancora fatto vedere in pubblico: come abbiamo spiegato in questo articolo, non potrà rimanere nascosto a lungo. In una conferenza stampa tenuta in tarda serata Trump ha detto che la guerra finirà «presto» e che gli Stati Uniti sarebbero «vicini a completare gli obiettivi militari»: poche ore prima aveva detto a una giornalista di CBS News di ritenere di essere «molto in anticipo» sulla sua stima iniziale che la guerra potesse durare 4-5 settimane. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Cosa è successo nel decimo giorno di guerra

