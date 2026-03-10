Cortina esulta | Mazzel conquista l’oro Bertagnolli argento e l’Italia cresce nel medagliere

Chiara Mazzel ha vinto l’oro nel Super-G alle Paralimpiadi di Cortina d’Ampezzo, portando entusiasmo tra il pubblico italiano. Bertagnolli ha conquistato la medaglia d’argento, contribuendo a un risultato positivo per la squadra nazionale. La giornata si conclude con l’Italia che aumenta il proprio medagliere, evidenziando i successi degli atleti italiani nelle competizioni.

Chiara Mazzel conquista l’oro nel Super-G. Giornata di grande festa per l’Italia alle Paralimpiadi di Cortina d’Ampezzo. Sulle piste delle Tofane arriva un’altra doppia gioia azzurra: Chiara Mazzel conquista la medaglia d’oro nel Super-G, mentre Giacomo Bertagnolli sale sul secondo gradino del podio con un prezioso argento. Per la sciatrice fassana si tratta del primo trionfo paralimpico della carriera. Dopo l’argento conquistato nei giorni scorsi nella discesa libera nella categoria visual impaired (atleti con disabilità visiva), Mazzel è riuscita questa volta a centrare il colpo più importante, superando l’austriaca Veronika Aigner con un vantaggio di 60 centesimi. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

