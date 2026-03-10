Corteo di Non Una di Meno tensione davanti alla Cgil | la replica del sindacato dopo il blitz

Un corteo organizzato da Non Una di Meno si è svolto oggi per rivendicare i diritti delle donne e denunciare la violenza patriarcale. Durante la manifestazione si sono registrate tensioni davanti alla sede della Cgil, con momenti di confronto tra i manifestanti e le forze dell’ordine. La protesta ha attirato numerose persone da diverse zone della città.

Circa 10mila persone in piazza per lo sciopero nazionale di Non Una di Meno. Durante il corteo un gesto di protesta davanti alla Camera del Lavoro. Il segretario Michele Bulgarelli: Bologna non si merita tutto questo. Una grande mobilitazione per i diritti delle donne e contro la violenza patriarcale, ma anche un momento di tensione davanti alla sede della Cgil. A Bologna il corteo organizzato in occasione dello sciopero femminista e transfemminista nazionale promosso dal movimento Non Una di Meno ha portato in piazza migliaia di persone, con un passaggio che ha acceso la polemica tra attiviste e sindacato. Al termine della manifestazione è arrivata la presa di posizione della Camera del Lavoro Metropolitana di Bologna. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it Articoli correlati Corteo femminista ‘Non Una di Meno’, la carica delle 10mila attraversa il centro. Torta contro il portone della CgilBologna, 9 marzo 2026 – Una marea umana in piazza per lo sciopero femminista e transfemminista nazionale indetto da Non Una di Meno in occasione... Leggi anche: Corteo 9 marzo, blitz in via Marconi: torta lanciata contro il portone della Cgil. Il video Aggiornamenti e contenuti dedicati a Corteo di Non Una di Meno tensione... Temi più discussi: Corteo di Non una di meno a Roma: Le nostre vite valgono. E lunedì 9 sciopero generale transfemminista; Milano, corteo di Non Una Di Meno per la Giornata internazionale della donna; 8 marzo, manifestazioni in tutta Italia: Non una festa, ma una lotta per i diritti di tutte; 8-9 MARZO: GIORNI DI LOTTA (NON DI FESTA) CONTRO SFRUTTAMENTO, OPPRESSIONE, VIOLENZA, GUERRE, GENOCIDIO. A BRESCIA CORTEO DOMENICA E SCIOPERO LUNEDÌ. 8 marzo, a Roma il corteo di Non una di meno: Le nostre vite valgonoDa piazza Ugo La Malfa a piazza Vittorio, passando per il Colosseo e via Labicana, la mobilitazione anticipa lo sciopero transfemminista di lunedì 9 marzo ... rainews.it Corteo di Non una di meno a Roma: «Le nostre vite valgono». E lunedì 9 «sciopero generale transfemminista»Oggi 8 marzo a Roma il corteo della rete «Non una di meno» dal Circo Massimo a Vittorio Emanuele. Le femministe aderiscono allo sciopero indetto da Cgil e Usb ... roma.corriere.it Tgr Rai Emilia-Romagna. . Diecimila persone a Bologna per il corteo transfemminista di "Non una di meno". Una marea fucsia pacifica, per una maggiore parità nel mondo del lavoro e contro l'aumento delle spese militari - facebook.com facebook In corso a #Milano il corteo di Non Una Di Meno per la Giornata internazionale della Donna Gabriele Puglisi per Mi-Tomorrow x.com