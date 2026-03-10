Il governo annuncia una riduzione dei prezzi dei carburanti di 5-10 centesimi al litro, misurando le prime contromisure contro le oscillazioni del mercato. La Finanza intensifica i controlli per contrastare le speculazioni e monitorare le operazioni di mercato, mentre le compagnie petrolifere sono chiamate a rispettare le nuove restrizioni. La decisione si inserisce in un quadro di interventi per contenere gli aumenti dei prezzi.

Roma, 10 marzo 2026 – Un taglio dai 5 ai 10 centesimi per ogni litro di benzina o gasolio. Di più, almeno per il momento, sarà difficile fare. Al ministero dell’Economia si sta ancora lavorando sulle coperture necessarie per varare (forse già oggi, forse più in là) il decreto che, di fatto, “sterilizza” l’extra-gettito dell’Iva dovuta all’impennata dei carburanti. Un balzo all’insù di 35 centesimi che l’esecutivo giudica “immotivato”, anche perché la super o il diesel che arrivano oggi alle pompe sono stati acquistati mesi fa, prima che scoppiasse la guerra in Iran e il conseguente rialzo record del greggio. Iran, manifestazione a Teheran a favore di Mojtaba Khamenei La parola che circola di più in queste ore negli ambienti del governo è: speculazione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Corsa del petrolio, contromisure del governo. Lotta alle speculazioni, la Finanza per i controlli

Articoli correlati

Prezzi di benzina e diesel alle stelle: in campo la guardia di finanza contro possibili speculazioniIn una settimana la benzina self è aumentata in media di 9,2 centesimi, arrivando a 1,76 euro al litro, mentre il diesel ha registrato un rincaro più...

Prezzo dei carburanti, governo al lavoro contro le speculazioni. Scatta il piano di intervento della Guardia di FinanzaIl governo è al lavoro per contrastare eventuali speculazioni di fronte alla corsa al rialzo dei prezzi dei carburanti connessa all’escalation del...