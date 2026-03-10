Corruzione in Sicilia | dirigente indagato fotografa con occhiali smart l' agente che lo pedina

Un dirigente regionale arrestato per corruzione aggravata e un mafioso sono stati fermati durante un’indagine in Sicilia. I due si sono accorti di essere sotto controllo e uno di loro ha utilizzato occhiali smart per fotografare l’agente che li pedinava. L’indagine ha portato all’arresto di entrambi e ha evidenziato come siano stati scoperti durante le attività di sorveglianza.

Giancarlo Teresi, il dirigente regionale arrestato per corruzione aggravata dall'aver favorito Cosa nostra, e il mafioso Carmelo Vetro, anche lui finito in manette, si erano accorti di essere pedinati da un investigatore. Emerge dagli atti dell'inchiesta a carico dei due. Il 20 agosto del 2025, dopo aver intascato una tangente per aver favorito l'impresa del boss, Teresi nota la presenza di un poliziotto e lo fotografa con gli occhiali Ray-ban Meta. Vetro, poi, si incarica di fare indagini private partendo dal numero di targa del veicolo dell'agente che stava effettuando un servizio di osservazione e riesce a scoprire che era in uso alle forze dell'ordine di Trapani.