Corruzione in Sicilia | dirigente indagato fotografa con occhiali smart l' agente che lo pedina

Da feedpress.me 10 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un dirigente regionale arrestato per corruzione aggravata e un mafioso sono stati fermati durante un’indagine in Sicilia. I due si sono accorti di essere sotto controllo e uno di loro ha utilizzato occhiali smart per fotografare l’agente che li pedinava. L’indagine ha portato all’arresto di entrambi e ha evidenziato come siano stati scoperti durante le attività di sorveglianza.

Giancarlo Teresi, il dirigente regionale arrestato per corruzione aggravata dall’aver favorito Cosa nostra, e il mafioso Carmelo Vetro, anche lui finito in manette, si erano accorti di essere pedinati da un investigatore. Emerge dagli atti dell’inchiesta a carico dei due. Il 20 agosto del 2025, dopo aver intascato una tangente per aver favorito l’impresa del boss, Teresi nota la presenza di un poliziotto e lo fotografa con gli occhiali Ray-ban Meta. Vetro, poi, si incarica di fare indagini private partendo dal numero di targa del veicolo dell’agente che stava effettuando un servizio di osservazione e riesce a scoprire che era in uso alle forze dell’ordine di Trapani. 🔗 Leggi su Feedpress.me

corruzione in sicilia dirigente indagato fotografa con occhiali smart l agente che lo pedina
© Feedpress.me - Corruzione in Sicilia: dirigente indagato fotografa con occhiali smart l'agente che lo pedina

Articoli correlati

Sicilia, il deputato regionale Michele Mancuso (Forza Italia) indagato per corruzione: i pm chiedono i domiciliariIl deputato regionale di Forza Italia, Michele Mancuso è indagato per corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio dalla Procura di...

Occhiali smart nelle vicinanze: app che avvisa quando qualcuno ti registraun profilo sintetico presenta Nearby Glasses, un’applicazione per android che invia notifiche quando si rilevano occhiali intelligenti nelle...

Approfondimenti e contenuti su Corruzione in Sicilia dirigente...

Temi più discussi: Corruzione in Sicilia, condannato Paolo Arata a 8 anni e 9 mesi; Sanità, via al dopo-Iacolino: la sostituzione del direttore generale alla Sanità si intreccia con il rimpasto di giunta; Corruzione nella sanità, 6 misure cautelari. Sequestrati 1,2 milioni in contanti; Iacolino dg al Policlinico di Messina, Pianificazione strategica a Bologna.

corruzione in sicilia dirigenteMafia e corruzione in Sicilia: indagato il direttore del Policlinico di Messina e arrestato dirigente della RegioneAvrebbe fatto avere lavori a una società di un mafioso in cambio di soldi: con l’accusa di corruzione aggravata dall’aver favorito Cosa nostra, e in particolare il boss di Favara (Ag) Carmelo Vetro, è ... strettoweb.com

corruzione in sicilia dirigenteMafia,arresto dirigente Regione SiciliaAssieme al figlio del boss di Favara (Agrigento) Carmelo Vetro, in carcere il dirigente regionale Sicilia Giancarlo Teresi, accusato di aver fornito lavori a una società del mafioso in cambio di soldi ... rainews.it

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.