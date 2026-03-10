A Correggio un ragazzo di diciannove anni è stato denunciato per aver compiuto atti di violenza sessuale e perseguitato una minorenne. Le accuse riguardano comportamenti che si sono verificati recentemente, portando all’intervento delle forze dell’ordine. La minorenne ha segnalato le aggressioni, che ora sono al centro di un procedimento giudiziario.

Un giovane di diciannove anni è stato denunciato a Correggio per violenza sessuale e atti persecutori contro una minorenne. L’episodio culminante si è verificato a metà gennaio, quando l’aggressore ha bloccato la vittima contro un muro costringendola a subire contatti fisici non graditi. I Carabinieri hanno proceduto con l’allontanamento immediato del soggetto tramite braccialetto elettronico. La dinamica descritta evidenzia come un comportamento ossessivo iniziato nell’estate dell’anno precedente sia degenerato in atti violenti. Il ragazzo, dopo essere stato fermato da una pattuglia dei Carabinieri, ha tentato nuovamente di avvicinarsi alla ragazza pochi istanti dopo l’intervento delle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Correggio: 19enne violenta minorenne, arrestato

Articoli correlati

Leggi anche: Violenta due minorenni,arrestato 19enne

Pedina e violenta due minorenni a Milano: arrestato un 19enneUn 19enne ecuadoriano è stato arrestato dai carabinieri di Milano per violenza sessuale nei confronti di due minorenni che sarebbero avvenute a...

Aggiornamenti e notizie su Correggio 19enne violenta minorenne...

Argomenti discussi: Correggio, allacci abusivi alla rete elettrica e discarica illecita di rifiuti nel campo nomadi: denunciate sette persone.

Correggio, 19enne indagato per stalking e violenza sessualeSi è trasformata in un’escalation di violenza l’ossessione che, per mesi, un 19enne residente nella Bassa reggiana ha rivolto a una ragazza minorenne del ... redacon.it

Minorenne bloccata contro un muro e costretta a subire atti sessuali: denunciato 19enneCORREGGIO (Reggio Emilia) – L’episodio che ha fatto scattare le indagini, da parte dei carabinieri di Correggio, è avvenuto lo scorso 16 gennaio. Una ragazza minorenne, residente nella Bassa, stava ri ... reggionline.com