Corre a 211 chilometri orari nel traffico | la fuga fallita dell' automobilista senza assicurazione

Un automobilista senza assicurazione ha tentato di fuggire a 211 chilometri orari nel traffico, ma è stato comunque intercettato e fermato dalla polizia. Nonostante la velocità elevata, non è riuscito a evitare il controllo e ora si trova coinvolto in un procedimento legale. L’episodio si è concluso con il suo arresto e l’avvio delle procedure giudiziarie.

Sfreccia in auto a 211 chilometri orari, ma nonostante la folle velocità non riesce a seminare la polizia e quando viene fermato finisce in un mare di guai. Siamo in Sardegna, sulla strada a quattro corsie Sassari-Alghero. Immortalato dal telelaser della polizia stradale, l'automobilista non si è fermato all'alt degli agenti e ha tentato una disperata fuga. La polizia lo ha inseguito, raggiunto e fermato dopo pochi chilometri. Dai primi accertamenti è emerso che l'auto era senza assicurazione. Al conducente sono state quindi contestate le violazioni previste dal codice della strada per l'eccesso di velocità di oltre 60 chilometri orari rispetto al limite consentito e la circolazione senza assicurazione. 🔗 Leggi su Today.it

