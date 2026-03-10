Corona | scoop da 7 milioni nascosto per proteggere un amico

Nel mondo dello spettacolo italiano, un’indagine ha rivelato che un’importante somma di 7 milioni di euro è stata nascosta per proteggere un amico di Corona. La notizia ha suscitato attenzione, mentre il silenzio prevale sul clamore che di solito caratterizza le vicende dei VIP. La questione è al centro di discussioni legate alle modalità di gestione delle somme e alla riservatezza adottata.

Un silenzio assordante ha preso il posto del clamore abituale nel mondo dello spettacolo italiano, dove la curiosità per le vicende private dei VIP è solitamente la benzina che muove l’intero settore. Fabrizio Corona, figura di spicco nella cronaca rosa e creatore del programma Falsissimo, ha rivelato di detenere informazioni esplosive valutate in oltre sei milioni di visualizzazioni potenziali su piattaforme digitali. Tuttavia, invece di pubblicarle immediatamente per massimizzare i guadagni, lo showman ha scelto di tenere queste notizie segrete perché coinvolgono una persona a lui molto cara. La decisione rappresenta un atto di autocensura volontaria dettata da legami affettivi forti, dimostrando che dietro al business del gossip esistono ancora limiti umani non negoziabili. 🔗 Leggi su Ameve.eu

