Cormons 49enne aggredita dai suoi cani in casa | trasferita in elisoccorso

Una donna di 49 anni è stata aggredita dai suoi cani in casa e trasportata in elisoccorso. L’incidente si è verificato questa mattina a Cormons, dove la vittima è rimasta ferita durante un episodio improvviso. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per prestare assistenza e trasferirla in ospedale. La dinamica dell’accaduto sarà oggetto di approfondimenti.

Una mattinata che sembrava come tante altre si è trasformata in pochi minuti in una scena drammatica. Urla soffocate, lamenti provenienti da un'abitazione e una porta lasciata aperta hanno fatto scattare l'allarme tra i vicini. Quando i soccorritori sono entrati nella casa, si sono trovati davanti una situazione critica: una donna gravemente ferita e una grande quantità di sangue sul pavimento. L'episodio ha subito mobilitato sanitari, forze dell'ordine e vigili del fuoco, mentre gli animali presenti nell'abitazione venivano messi in sicurezza. La dinamica dell'accaduto resta ancora tutta da chiarire e gli investigatori stanno cercando di ricostruire con precisione quanto avvenuto nelle ore precedenti all'aggressione.