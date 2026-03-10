Cormons | 49enne aggredita dai cani codice rosso

A Cormons, nel cuore del Collio, una donna di 49 anni è stata ferita gravemente da alcuni cani domestici. L’incidente si è verificato nel suo domicilio, dove l’aggressione ha richiesto l’intervento dei soccorsi. La donna è stata trasportata in codice rosso in ospedale. La vicenda ha attirato l’attenzione delle autorità locali e delle forze dell’ordine.

Nel cuore del Collio, a Cormons, una donna di 49 anni ha subito un’aggressione grave da parte dei propri animali domestici. L’accaduto si è verificato intorno alle 12:00 di oggi, lunedì 9 marzo 2026, portando la vittima al ricovero d’urgenza presso l’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. La situazione è critica e richiede un intervento immediato delle forze dell’ordine e dei soccorsi sanitari per gestire la scena e stabilizzare il paziente in terapia intensiva. L’intervento urgente tra allerta rossa e soccorso aereo. Tutto è iniziato nel pomeriggio quando una vicina di casa, udendo lamenti provenire dall’appartamento adiacente, ha scatenato la catena di soccorso. 🔗 Leggi su Ameve.eu

