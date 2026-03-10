Coppia sequestrata in casa dai ladri | minacciati con un coltello pagano 900mila euro per essere liberati

Una coppia è stata sequestrata nella propria abitazione dai ladri, che li hanno minacciati con un coltello. I rapinatori hanno costretto gli ospiti a pagare 900 mila euro per ottenere la libertà. I ladri non hanno preso gioielli o denaro nascosto nei cassetti, ma hanno scelto di sequestrare e ricattare gli occupanti. La vicenda si è svolta senza ulteriori dettagli sui responsabili.

La violenta rapina è avvenuta in una villetta di Chesnay-Rocquencourt, in Francia. Due coniugi, sotto la minaccia di tre banditi, sono stati costretti a trasferire l'imponente somma in bitcoin Sequestrati in casa dai ladri, ma non per i gioielli di famiglia o per i contanti che tenevano nascosti nei cassetti. I tre uomini che hanno fatto irruzione in una villetta di Chesnay-Rocquencourt, nel dipartimento di Yvelines, in Francia, volevano rubare un "tesoro" digitale: 900mila euro in bitcoin. Questa la cifra esorbitante che una coppia di investitori 60enni è stata costretta a pagare per essere liberata. Come riportato dai media francesi, la violenta rapina è avvenuta nella mattina di ieri, lunedì 9 marzo.