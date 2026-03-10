Coppa Italia alla Domotek Cirillo annuncia un riconoscimento per lo storico risultato raggiunto

La Domotek ha vinto la Coppa Italia di Serie A3, un risultato che ha suscitato grande entusiasmo in Calabria. Cirillo ha annunciato che verrà assegnato un riconoscimento speciale per celebrare questa vittoria storica. La conquista del trofeo rappresenta un traguardo importante per la squadra e per la regione, che si prepara a festeggiare un risultato senza precedenti.

Il presidente del Consiglio regionale della Calabria interviene dopo la conquista della prestigiosa Coppa Italia Del Monte di Serie A3 "La conquista della Coppa Italia di Serie A3 da parte della Domotek è un risultato straordinario che rende orgogliosa tutta la Calabria". Lo afferma il presidente del Consiglio regionale della Calabria, Salvatore Cirillo, esprimendo il proprio plauso alla squadra reggina per il successo ottenuto. "Questo traguardo - aggiunge Cirillo - va oltre il risultato sportivo: è il segno di quanto lo sport sappia creare comunità, unire generazioni e trasmettere valori come impegno, rispetto e spirito di squadra. La Domotek rappresenta un esempio positivo per tanti giovani e per l'intero territorio".