Coppa dei Club | 16 squadre agli ottavi in vista dello

Dopo la fase a gironi della Coppa dei Club, 16 squadre si sono qualificate per gli ottavi di finale. La competizione si sta svolgendo tra le mura di un impianto di padel in Umbria, dove il clima mite e il cielo nuvoloso hanno accompagnato le partite del fine settimana. La manifestazione coinvolge diverse squadre provenienti da varie zone della regione.

Il cuore sportivo dell’Umbria batte a ritmo di padel, dove la fase a gironi della Coppa dei Club si è appena conclusa tra nubi sparse e temperature miti che hanno favorito gli incontri del weekend. Ora l’attenzione si sposta verso le qualificazioni dirette agli ottavi e verso lo Special Trophy previsto per domenica 15 marzo a Terni. Le squadre selezionate hanno dimostrato valore in campo, permettendo a otto formazioni della Gold Cup Bartoccini e altrettante della Silver Cup Fd Sport di accedere direttamente al turno successivo senza dover affrontare i preturni. Al contempo, sedici squadre si preparano per il trofeo speciale che si terrà a breve, mentre altre ventidue formazioni chiudono qui il loro percorso stagionale con l’augurio di un ritorno futuro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

